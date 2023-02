Romania a trecut peste cea mai friguroasa noapte din an. Cand ne va parasi vremea geroasa!

Romania a trecut peste cea mai friguroasa noapte din an. Minima noptii precedente in depresiuni a fost de pana la -31 de grade la Intorsura Buzaului, dar temperaturi minime scazute au fost in partea centrala a tarii. La Brasov au fost -25 de grade, - 24 de grade la Joseni, -23 la Miercurea Ciuc, temperaturi sub pragul de ger in mare parte din tara. Chiar si in zona Capitalei, au fost -12 gradeDin pacate, meteorologii spun ca frigul va continua si in zilele urmatoare. Oana Paduraru, meteorolog ... citeste toata stirea