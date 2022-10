Romania ar putea fi OBLIGATA sa dea gaze naturale altor state UE, daca vor avea probleme la iarna

Romania ar putea fi obligata sa dea gaze naturale altor tari din UE, in aceasta iarna, daca vor exista probleme de alimentare, pe fondul renuntarii la livrarile din Rusia. Decizia ar putea fi luata dupa reuniunea Consiliului European, care are loc joi si vineri la Bruxelles.Sefii de state si de guverne discuta despre posibilitatea ca tarile care raman fara gaze naturale sa primeasca de la alte tari ale Uniunii care au resurse.Astfel, in noul regulament ar urma sa fie incluse o serie de norme ... citeste toata stirea