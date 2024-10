Romania este reprezentata la concursul de frumusete Miss Aura International de o aradeanca

In aceasta perioada are loc concursul de frumusete Miss Aura International 2024 in Antalya, Turcia, concurs la care participa si reprezentanta Romaniei, aradeanca Rafaela Farcas, alaturi de inca alte 45 de concurente.Rafaela a castigat titlul Miss Aura Romania in cadrul evenimentului Filon de Romania, desfasurat de Infofashion, la Busteni, fiind sustinuta de organizatia Miss Arad.,, A trecut putin timp de cand am ajuns in Antalya pentru a reprezenta Romania la concursul MISS AURA ... citește toată știrea