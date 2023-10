In Romania sunt peste 23.500 de detinuti, din care 8.500 muncesc sau urmeaza cursuri scolare, a spus, luni, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Ministrul sustine ca doar pentru anul acesta sunt planificate aproape 1.300 de locuri noi de detentie.Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a spus ca in prezent exista 23.555 de detinuti, din care 6.000 muncesc si 2.500 urmeaza cursuri scolare. "In 2012 rata de recidiva era de 45,78%, iar in martie 2023 era de 36,75%. Este cea mai scazuta rata de ... citeste toata stirea