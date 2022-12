Romania nu iarta afrontul Austriei: ambasadorul de la Viena a fost chemat in tara pentru consultari

Afrontul adus ieri Romaniei de catre Austria, stat care a decis in mod cu totul si cu totul nejustificat sa se opuna intrarii tarii noastre in Spatiul Schengen, nu a ramas fara urmari. Din ce in ce mai multi oameni de afaceri anunta ca sisteaza colaborarea cu companiile austriece, iar multi dintre romani sustin la randul lor ca vor boicota produsele comercializate de austrieci. In aceeasi ordine de idei, Ministerul Afacerilor Externe a anuntat astazi ca il va chema in tara pentru consultari pe ... citeste toata stirea