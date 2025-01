Romania si Ungaria vor construi noi puncte de trecere a granitei. Unde vor fi amplasate

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a intalnit cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, aflat in vizita in Romania. Romania si Ungaria vor construi patru noi puncte de trecere a granitei dupa intrarea in Spatiul Schengen.Grindeanu spune ca Romania si Ungaria au decis construirea unor noi drumuri de legatura intre Romania si Ungaria. Cele doua tari au stabilit in cadrul intalnirii sa construiasca patru noi cai de ... citește toată știrea