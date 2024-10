ROMANII DECEDAEsI IN STRAINATATE, VOR FI REPATRIAEsI PE BANII STATULUI

ROMANII DECEDAEsI IN STRAINATATE, VOR FI REPATRIAEsI PE BANIISTATULUIComunicat de presaFederatia Asociatiilor de Romani din Europa (FADERE) exprima recunostinta simultumire fata de adoptarea, de catre Plenul Camerei Deputatilor, a proiectului de legecare prevede ca statul roman sa suporte cheltuielile de repatriere a cetatenilor romanidecedati in strainatate. Statul roman va suporta cheltuielile de repatriere a cetatenilorromani decedati in strainatate, la cererea familiei, in limita a ... citește toată știrea