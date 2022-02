Romanii prefera sa munceasca la stat, pentru bani mai multi si stabilitate; ce posturi de acest fel sunt disponibile in judet

Romanii prefera sa munceasca la stat, unde salariul mediu este mai mare cu aproximativ 1.000 de lei in comparatie cu mediul privat, unde exista o stabilitate crescuta a locului de munca, programul este in general fix, iar nivelul stresului este mult mai mic in comparatie cu mediul privat.Potrivit stirileprotv.ro, peste 1.260.000 de romani sunt angajati in institutiile si autoritatile publice. In crestere cu 13.000, comparativ cu luna ianuarie a anului trecut. Iar slujbele continua sa apara.Pe ... citeste toata stirea