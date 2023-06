In campania de impaduriri de primavara, incheiata recent, Regia Nationala aPadurilor - Romsilva a plantat 19,8 milioane de puieti forestieri si a regenerat 10.503hectare fond forestier proprietatea publica a statului, cu 8,9% peste programul prevazut.Astfel, au fost regenerate natural 7.294 hectare fond forestier si au fost regenerateprin lucrari de impaduriri 3.209 hectare, inclusiv 32 hectare de perdele forestiere, cu 332hectare in plus fata de programul campaniei de impaduriri de ... citeste toata stirea