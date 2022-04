Romsilva a plantat in campania de impaduriri de primavara alte 90 de hectare de perdele forestiere in proximitatea Autostrazii A2

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a plantat, in campania de impaduriri din aceasta primavara, 90 de hectare de perdele forestiere in proximitatea Autostrazii A2, la Ocolul Silvic Lehliu din cadrul Directiei Silvice Calarasi.Lungimea acestor perdele forestiere este de 30 de kilometri, iar la lucrarile de impadurire a acestora s-au utilizat circa 450.000 de puieti forestieri.Intre 2014 si 2021, Romsilva a plantat alte 142,89 hectare de perdele forestiere pentru protectia Autostrazii A2, in ... citeste toata stirea