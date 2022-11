Romsilva planteaza circa 3,5 milioane de puieti forestieri in campania de impaduriri de toamna

Circa 3,5 milioane de puieti forestieri vor fi plantati de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in campania de impaduriri de toamna, in cadrul careia vor fi regenerate 2.727 hectare fond forestier proprietatea publica a statului, din care 1.640 de hectare prin regenerari naturale si 1.087 hectare prin regenerari artificiale, adica prin lucrari de impaduriri.De asemenea, in campania de impaduriri de toamna vor fi realizate lucrari de completari pe 202 hectare si de refacere a plantatiilor ... citeste toata stirea