Rupt de beat, a impartit amenzi la Obor

ARAD. De abia se tinea pe picioare, dar a vrut neaparat sa isi faca treaba. Un angajat al Recons de la Serviciul Parcari a fost surprins duminica in timp ce impartea amenzi in parcarea noua de la Piata Obor. Un aradean a vazut ca cel care verifica daca soferii si-au platit parcarea sau nu era intr-o stare euforica si l-a filmat cu telefonul mobil. Vazand ca este in obiectivul camerei de luat vederi, angajatul Recons a venit amenintator spre cel care filma, dar nu a putut sa scoata nici macar un ... citeste toata stirea