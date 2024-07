RUTE ALTERNATIVE PENTRU VALEA OLTULUI (DN 7 PITESTI-SIBIU)

In perioada 8 iulie - 9 august a.c., pe DN 7 Pitesti-Sibiu, pe tronsonul kilometric 242+600 metri - 250, in zona localitatii Boita, judetul Sibiu, traficul rutier se va desfasura pe rute ocolitoare, dupa cum urmeaza:Autovehiculele cu masa totala maxima autorizata > 7,5 tone, aflate in tranzit:Pentru relatia Bucuresti - Vestem (Sibiu) si retur:Bucuresti a ' A3 a ' Ploiesti a ' DN1A a ' Brasov a ' DN 1 a ' Vestem - intersectie cu DN 7;Pentru relatia Pitesti - Brasov si retur:Pitesti a ' DN73 ... citește toată știrea