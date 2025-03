S-a deschis Targul de Martisor din Piata Catedralei

Targul de Martisor are loc in perioada 28 februarie - 9 martie 2025 si va fi deschis, zilnic, intre orele 12.00 si 20.00.Evenimentul reuneste comercianti de martisoare, creatori de produse hand-made, comercianti de cadouri specifice zilelor de 1 si 8 Martie dar si producatori si comercianti de flori si aranjamente florale.Acestia au pregatit pentru vanzare cele mai frumoase martisoare, bijuterii, decoratiuni si cadouri unice pentru fiintele dragi.De asemenea, in zona special amenajata pentru ... citește toată știrea