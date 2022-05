Primul soldat rus judecat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie digi24.ro care citeaza The Guardian.Vadim Sisimarin, 21 de ani, a fost gasit vinovat de uciderea unui civil neinarmat in primul proces pentru crime de razboi tinut in Ucraina. El si-a recunoscut vina de a-l fi impuscat mortal, la ordinul unui superior, pe Oleksandr Selipov, de 62 de ani, civil, la data de 28 februarie, ... citeste toata stirea