ARAD. Desi se afla in conservare de la finalul anului 2021, Centrala Electrica de Termoficare apartinand CET Arad SA - societate aflata in insolventa in portofoliul Eurosmart - a fost vanduta in perioada de observatie la pretul de 27.305.716,50 euro, reprezentand 90% din valoarea de piata, prin intermediul unei licitatii publice deschise."Realizarea acestei tranzactii a fost o mare provocare pentru echipa Eurosmart, atat din perspectiva crizei energetice actuale, cat si din perspectiva legii ... citeste toata stirea