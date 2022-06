S-au ciocnit si erau amandoi sub influenta alcoolului

Politistii orasului Ineu au fost sesizati, in dupa-amiaza zilei de ieri, 21 iunie 2022, despre un eveniment rutier, in urma caruia ar fi fost ranita usor o persoana.In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca, in jurul orei 14,30, un barbat de 51 de ani, din Archis, in timp ce conducea un autoturism in Beliu, a efectuat o manevra de intoarcere, ar fi fost acrosat de un barbat de 49 de ani, din localitate, care se deplasa cu un moped. La prima vedere, a fost ranit usor barbatul de 49 de ... citeste toata stirea