S.C. RECONS S.A. INCHIRIAZA DOUA SPAEsII COMERCIALE

SC RECONS SA cu sediul in Arad, Bd. Iuliu Maniu, nr. FN, organizeaza la sediul societatii in data de 24.02.2022, licitatie publica pentru inchirierea spatiilor aflate in proprietate, dupa cum urmeaza:- B-dul Revolutiei, nr.4, bl.4, ap.13, in suprafata de 83.65 mp la ora 11:00.Inscrierea la licitatie se va face pana in data de 22.02.2022, iar caietele de sarcini se pot ridica de la secretariatul societatii.In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in fiecare zi de joi la ora 11:00 la ... citeste toata stirea