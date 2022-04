SC RECONS SA cu sediul in Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizeaza la sediul societatii in data de 21.04.2022, ora 11.00, licitatie deschisa in vederea inchirierii spatiului comercial in suprafata de 123 mp, situat in Arad, str. Lunga FN, parter.In caz de neadjudecare, ... citeste toata stirea