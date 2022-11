Sacalii terorizeaza Valea Muresului

acalii cuceresc noi teritorii, pe zi ce trece, in judetul Arad. S-au inmultit foarte mult in ultimii ani si nici vanatorii nu reusesc sa le reduca numarul. Astfel, haitele ataca tot mai des gospodarii, mai ales cele aflate la marginea satelor, langa padurile de pe Valea Muresului."Ne trec fiorii cand urla"Imediat ce soarele apune, urletele sacalilor se aud de la distanta in satele de pe Valea Muresului. Se pregatesc sa atace in haite in special caprioare sau iepuri din padure. Uneori ... citeste toata stirea