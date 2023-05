Un salariu mediu net de peste 4 mii de lei, un salariu la care multi aradeni inca spera si pe care, daca prognozele economice se vor adeveri, ar putea sa il si incaseze. Vorbim despre datele publicate de Comisia Nationala de Prognoza care arata ca din 2024 salariul mediu net in Arad va trece, in sfarsit, de pragul de 4 mii de lei. Totusi chiar si daca previziunile cele mai optimiste se vor adeveri, salariatii din Arad vor fi platiti sub media pe regiune, medie calculata la 4.566 lei si asta ... citeste toata stirea