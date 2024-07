Salariul minim brut creste la 3.700 de lei. Cati bani primesc angajatii in mana, incepand de astazi

Salariul minim pe economie creste, incepand de astazi, la 3 700 de lei. Masura a fost aprobata de Guvern la inceputul lunii iunie.Salariul minim brut garantat in plata se majoreaza, de la 1 iulie, la 3.700 lei brut, cresterea fiind de 12,12% fata de nivelul actual de 3.300 de lei. Precizam faptul ca 300 de lei nu sunt taxati la acea suma. Prin umare, un angajat platit astfel va primi o suma de 2.363 lei in mana (adica suma neta).Cati angajati sunt platiti cu salariul minim in ... citește toată știrea