Asociatia Foto Club Arad (fondata in 1968) va invita sa participati la Salonul International Ars Fotografica Arad - 2022, Editia a XXII-a.Salonul are doua sectiuni: liber color si liber monocrom.Salonul se desfasoara sub patronaj AAFR nr. 009/2022 , FCA nr. 1/2022 si va fi organizat conform regulamentelor si standardelor de organizare ale saloanelor de arta fotografica.Vor fi oferite castigatorilor un numar total de 25 de premii precum si trofeul Best Author acordat de Foto Club Arad.Ultima ... citeste toata stirea