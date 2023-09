Asociatia Foto Club Arad (fondata in 1968) va invita sa participati la Salonul International Ars Fotografica Arad - 2023, Editia a XXIII-a. Aceasta editie este una speciala pentru ca aniversam 55 de ani de la infiintarea Foto Club Arad.Salonul are doua sectiuni: liber color si liber monocrom.Salonul se desfasoara sub patronaj AAFR nr. 014/2023 , FCA nr. 1/2023 si va fi organizat conform regulamentelor si standardelor de organizare ale saloanelor de arta fotografica.Vor fi oferite ... citeste toata stirea