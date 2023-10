Zilele Complexului Muzeal Arad sunt sarbatorite in premiera, in perioada 12-14 octombrie, pentru a celebra 130 de ani de existenta a Muzeului. Evenimentul debuteaza cu prezentarea unui film, "Santana Cetatea Veche", realizat de Flavia Dragos, despre santierul arheologic care incearca sa scoata la lumina, ceea ce arheologii numesc o "Troia" a zonei Carpatilor. Avanpremiera productiei a avut loc in cursul zilei de astazi, in Sala Marii Uniri, urmand ca premiera sa aiba loc in aceasta seara, ... citeste toata stirea