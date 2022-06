SANZIENELE 2022, DRAGAICA. Traditii, obiceiuri. SEMNUL care iti arata ca vei avea NOROC tot anul!

SANZIENELE 2022, DRAGAICA, 24 iunie 2022. Sanzienele sunt, in mitologia romaneasca, zane bune din clasa ielelor, dar care, atunci cand nu le este respectata sarbatoarea, devin surate cu Rusaliile, care sunt zane rele.SANZIENELE 2022, DRAGAICA, 24 iunie 2022. In fiecare an, crestinii ortodocsi serbeaza nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cel care l-a botezat pe Domnul Iisus in apa Iordanului. In calendarul popular, sarbatoarea este denumita Sanziene, in Ardeal, iar in Muntenia si Oltenia - ... citeste toata stirea