Saptamana carierei la Camera de Comert Arad

Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad, in parteneriat cu Colegiul National "Preparandia-Dimitrie Tichindeal", vor organiza in perioada 25-29 martie 2024 Saptamana Carierei, care va avea loc la sediul Camerei de Comert.Pe parcursul celor 5 zile, tinerii vor avea ocazia sa interactioneze cu reprezentanti ai mediului de afaceri aradean, care vor impartasi din experienta lor profesionala, vor relata despre provocarile intampinate in activitatea firmei, dar si despre ... citește toată știrea