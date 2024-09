Saptamana europeana a mobilitatii - 16-22 septembrie 2024

Saptamana europeana a mobilitatii este campania emblematica de sensibilizare a populatiei in ceea ce priveste mobilitatea urbana durabila propusa de Comisia Europeana. Prin aceasta se urmareste promovarea schimbarilor comportamentale in favoarea mobilitatii active, a transportului public si a altor solutii de transport curate si inteligente.Campania se desfasoara in perioada 16-22 septembrie, in fiecare an, culminand cu "Ziua fara autoturisme", eveniment organizat in orase din toata lumea in ... citește toată știrea