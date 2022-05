Saptamana europeana: Aradul sarbatoreste Ziua Europei intre 9 si 13 mai

In luna mai Aradul marcheaza Ziua Europei printr-o serie de activitati organizate in perioada 9-13 mai: proiectie de lumini pe cladirea Palatului Administrativ din Arad, expozitie de fotografie pe platoul Palatului Administrativ din Arad, intalnire cu tinerii din Arad.Prin aceste actiuni Municipiul Arad se alatura oraselor din Romania - Cluj-Napoca si Brasov - in care, Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania in parteneriat cu autoritatile locale, vor sarbatori Ziua Europei prin ... citeste toata stirea