Sarbatoare la deschiderea celei de-a XXVI-a editii a Festivalului International de Teatru Clasic

Primul gong al celei de-a XXVI-a editii a Festivalului International de Teatru Clasic va rasuna la Arad, in doar cateva ore. Intalnirile teatrale memorabile de care aradenii vor avea parte sunt precedate de o adevarata sarbatoare petrecuta in deschiderea FITCA 2022. Aceasta are loc, miercuri, 23 noiembrie, de la ora 19.00, in foaierul Salii Mari a Teatrului Clasic "Ioan Slavici". Oaspetii vor auzi atunci primele acorduri ale imnului Festivalului International de Teatru Clasic, interpretat de ... citeste toata stirea