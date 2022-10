Sase autobuze electrice sunt in circulatie in Arad

Modernizarea transportului ecologic prinde contur si in ceea ce priveste autobuzele in Arad. Viceprimarul Lazar Faur, alaturi de deputatul PNL Sergiu Bilcea, a prezentat primele autobuze electrice achizitionate in cadrul proiectului de modernizare a transportului intre UTA si Aradul Nou, cu pod peste Mures pe strada Andrei Saguna."Transportul public de persoane este important pentru noi toti, mai ales prin asocierea cu transportul verde, nepoluant si economic. Avem o strategie pe care o putem ... citeste toata stirea