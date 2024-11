Sase migranti, depistati de politistii de frontiera aradeni

Sase cetateni straini au fost depistati de politistii de frontiera aradeni, in ultimele 24 de ore.Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II au depistat sase cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare si doua autoturisme.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, doi ... citește toată știrea