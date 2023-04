In ziua de 4 aprilie 2023, in jurul orei 15,50, a fost sesizat, prin 112, un scandal intre doua femei, pe Bulevardul Gheorghe Magheru, din municipiu. Dupa o cearta in trafic privind un loc de parcare ocupat vorba vine, fara drept, o femeie de 65 de ani a luat pe capota o femeie de 35 de ani.Ajunsi la fata locului, politistii au stabilit ca, pe fondul unul conflict spontan, o femeie de 65 de ani, din Arad, ar ... citeste toata stirea