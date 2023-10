Astazi, 13 octombrie 2023, in jurul orei 12:30, prin 112, a fost semnalata prezenta unei persoane in incinta unui imobil de pe Bulevardul Revolutiei, din municipiul Arad.O patrula de ordine publica s-a deplasat la fata locului, unde a fost gasit un barbat care se manifesta zgomotos. Acesta s-a inchis in locatia care era in curs de amenajare/renovare, continuand sa faca scandal. A fost solicitat sprijinul ... citeste toata stirea