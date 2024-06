Scandal la Moneasa, chiar daca alegerile au trecut: primarul ales il acuza pe actualul primar ca incearca sa desfiinteze SRL-ul Primariei, numai ca sa tulbure apele

Neintelegerile aparute intre viceprimarul comunei Moneasa, Doru Miron, care a castigat alegerile din 9 iunie devenind primar ales, si actualul primar, Nutu Herbei, continua chiar si dupa ce campania electorala a trecut. Asta, in conditiile in care, conform celor scrise pe Facebook de Doru Miron, primarul care a pierdut alegerile incearca sa dea afara muncitorii de la SRL-ul Primariei, pe care vrea sa-l desfiinteze, in ultimele luni de mandat, sustinand ca acesta ar functiona ilegal. Astfel, ... citește toată știrea