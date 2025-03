Scene de lupte de strada in Parlamentul de la Belgrad

Scene demne de luptele de strada in Parlamentul de la Belgrad: deputatii sarbi din opozitie au aruncat marti fumigene si au folosit gaze lacrimogene in interiorul parlamentului, in semn de opozitie fata de politicile guvernului si ca un gest de sprijin pentru studentii care protesteaza in strada de patru luni, informeaza hotnews.ro.Dupa ce coalitia de guvernamant condusa de Partidul Progresist ... citește toată știrea