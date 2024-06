Scene socante, in plin centrul Vienei. Un roman, impuscat mortal de politie. Acesta isi ucisese iubita cu toporul

Viena a fost zguduita marti seara de o crima brutala care a lasat comunitatea in stare de soc si groaza. O femeie tanara, in varsta de doar 22 de ani, a fost ucisa cu bestialitate in cartierul Floridsdorf, intr-un incident care a declansat o masiva interventie a politiei si a serviciilor de urgenta.Un roman din Viena si-a ucis iubita cu toporulAnunturile ingrijoratoare au inceput sa curga in jurul orei 20:00, cand locuitorii din zona Schwaiger- si Frommlgasse au alertat politia cu privire la ... citește toată știrea