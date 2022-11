Schema de ajutor de 500 de milioane de euro pentru sprijinirea IMM-urilor si intreprinderilor mari

Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de aproximativ 500 milioane euro notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei. Potrivit deputatului liberal aradean Glad Varga, vicepresedintele Comisiei pentru antreprenoriat si turism, schema urmareste sa asigure ca intreprinderile afectate dispun de suficiente lichiditati, iar ajutorul va fi acordat sub forma de garantii pentru imprumuturi si ... citeste toata stirea