Schimbare in programul Festivalului International de Arta Animatiei - EuroMarionete

O intamplare antipatica ne determina sa facem schimbari in programul celei de a XXI-a editii a Festivalului International de Arta Animatiei - EuroMarionete. Astfel, in prima zi a evenimentului - in 30 octombrie, actorii Trupei Marionete vor aduce in fata publicului spectacolul "Cutia mecanica 7.0" si nu "Spargatorul de nuci" - asa cum era programat. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente si va invitam la teatru. Iata ce spectacole puteti vedea in cadrul Festivalului EuroMarionete: ... citeste toata stirea