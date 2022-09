Schimbare la varful politicii, in Marea Britanie - Liz Truss, noul premier si presedinte al conservatorilor, in locul lui Boris Johnson

Liz Truss va fi aleasa in functia de prim-ministru al Marii Britanii. Aceasta a castigat presedintia Partidului Conservator. Ii urmeaza lui Boris Johnson, intr-o perioada marcata de profunde crize, pe langa razboiul din Ucraina.Truss devine al patrulea prim-ministru al conservatorilor de la alegerile din 2015. In aceasta perioada, tara a fost traversata de mai multe crize, inclusiv de Brexit. Acum este recesiunea, declansata de inflatia galopanta care a atins 10,1% in iulie.Truss l-a invins ... citeste toata stirea