Schimbare majora la Sistemul de Garantie-Returnare, din 9 iunie! Romanii ce recicleaza sticle trebuie sa stie asta

Incepand cu data de 9 iunie, Guvernul Romaniei a implementat schimbari semnificative in Sistemul de Garantie-Returnare (SGR) care afecteaza modul in care romanii recicleaza sticle si alte ambalaje. Conform Hotararii de Guvern nr. 580/2024, termenul-limita pentru vanzarea produselor ambalate in sticle sau alte ambalaje vizate de SGR, dar care nu au marcajul specific SGR, a fost prelungit cu sase luni. Astfel, aceste produse pot fi vandute pana la 31 decembrie 2024.Initial, HG nr. 1074/2021 ... citește toată știrea