Meta Platforms, compania-mama a Facebook, a lansat marti un model AI capabil sa traduca si sa transcrie vorbirea in zeci de limbi, un potential element de baza pentru instrumente care permit comunicarea in timp real intre limbi, transmite Reuters.Compania a declarat intr-o postare pe blog ca modelul sau SeamlessM4T ar putea suporta traduceri intre text si vorbire in aproape 100 de limbi, precum si traducere completa din vorbire in vorbire pentru 35 de limbi, combinand tehnologia care era ... citeste toata stirea