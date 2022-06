Schimbarea imaginii Aradului se realizeaza in jurul Muresului

Mai multe proiecte grupate in jurul Muresului vor produce o schimbare de impact in viata Aradului, a spus deputatul Sergiu Bilcea, aflat alaturi de viceprimarul Lazar Faur pe santierul terenului de sport de la Moise Nicoara."Muresul este un simbol al Aradului, o parte din viata sociala a comunitatii noastre se grupeaza in jurul raului. In urmatorii ani, administratia liberala si-a asumat mari proiecte de dezvoltare in aceasta zona. Cetatea Aradului, acum in proprietatea municipiului, este cel ... citeste toata stirea