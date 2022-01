Se anuleaza licitatia pentru casa lui Cicio Pop. Proprietara a achitat toate datoriile la bugetul local

ARAD. La doar doua zile dupa ce Consiliul Local Municipal a decis exercitarea dreptului de preemptiune in cadrul procedurii licitatiei pentru vanzarea casei lui Stefan Cicio Pop, mostenitoarea casei - prin avocatii sai - a decis sa-si plateasca datoriile. Ceea ce, in mod firesc, conduce la anularea licitatiei. Si, implicit, la anularea posibilitatii ca imobilul in care s-a decis Marea Unire sa intre in patrimoniul Municipiului Arad."A fost achitata intreaga suma datorata la bugetul local de ... citeste toata stirea