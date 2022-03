Se anunta scumpiri ale biletelor la CTP

ARAD. Biletele si abonamentele pentru calatoriile cu tramvaiele sau autobuzele Companiei de Transport Public Arad ar urma sa se scumpeasca in acest an. Anuntul a fost facut de catre Mariana Birau, directorul operational al companiei, in cadrul sedintei Consiliului Judetean Arad care a avut loc marti, 29 martie. In cadrul sedintei, s-a vorbit despre bugetul CTP, despre subventiile uriase pe care compania le "inghite" in fiecare an de la Primaria Arad si de la Consiliul Judetean, dar si despre un ... citeste toata stirea