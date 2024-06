Se apropie Preselectia MISS ARAD, proiectul in cadrul caruia se decid finalistele concursului Miss Arad 2024

Pentru a se califica in finala, concurentele trebuie sa participe la preselectia proiectului, care va avea loc in data de 20 iunie, in Atrium Mall- parter, programul fiind urmatorul: Ora 16:00 - Inregistrarea concurentelor ; Ora 18:00 - Inceperea probelor selectiei. In cadrul evenimentului, tinerele vor trece prin proba de interviu (autoprezentare) si asumarea statutului de finaliste.In cadrul preselectiei poate participa orice domnisoara, cu varsta cuprinsa intre 15 si 25 de ani, cu locuinta ... citește toată știrea