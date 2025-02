Se cauta reteta unui vin special pentru tineri!

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad face parte din echipa proiectului Joined by Wine - Designing the Future, un proiect Erasmus+ care isi propune crearea unui vin special, adaptat preferintelor tinerilor.Partenerii implicati in proiect - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea Europeana Miguel de Cervantes din Valladolid (Spania) si Universitatea din Maia (Portugalia) - isi propun, prin expertiza academica si diversitatea aromelor specifice fiecarei regiuni, sa defineasca gustul ... citește toată știrea