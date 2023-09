In fiecare an, inceptul lunii octombrie marcheaza "Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice" prilej cu care Primaria Municipiului Arad, prin Directia de Asistenta Sociala Arad, va organiza in zilele de 5 si 6 octombrie 2023, la "Sala Marem" de pe strada Padurii nr.6, incepand cu orele 17.00, aniversarea acestei zile speciale."Cu aceasta ocazie invitam varstnicii domiciliati in municipiul Arad, interesati sa participe la acest eveniment, sa se inscrie personal, in perioada 28 septembrie - 03 ... citeste toata stirea