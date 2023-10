Temperaturile au scazut semnificativ, dupa vantul puternic de ieri, in Arad inregistrandu-se in aceasta dimineata 4 grade Celsius.Iris Raducanu, meteorolog ANM, a explicat la Realitatea PLUS faptul ca temperaturile au scazut in aceste zile insa un nou episod cu vant puternic nu se va repeta. In schimb, astazi este posibil sa avem lapovita si ninsoare la munte, scrie realitatea.net."Dupa acest pasaj cu intensificarile vantului de ieri ramanem cu temperaturi sub normele specifice, temperaturi ... citeste toata stirea