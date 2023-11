In urma unor controale realizate de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) la hipermarketurile LIDL din judet au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 400.000 de lei, pentru o serie de nereguli. Printre acestea amintim faptul ca o serie de mezeluri cantarite aveau de fapt alta cantitate decat cea declarata, semn ca cineva a furat la cantar. In ceea ce ne priveste speram ca aceasta practica nu era cunoscuta de conducerea LIDL si ca va lua masuri impotriva vinovatilor, ... citeste toata stirea